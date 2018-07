Conselheiros do Santos descartam eleições para presidente pela internet

Em meio à pressão de torcedores e sócios, o Conselho Deliberativo do Santos rejeitou a possibilidade de realizar as eleições presidenciais do clube por meio de votação online. A decisão tomada na noite desta quinta feira acontece após a oposição da diretoria registrar queixa na Polícia Civil denunciando a existência de seis mil sócios 'fantasmas', com nomes que iam de Augusto Pinochet, o ditador chileno, ao gangster Al Capone.

Cerca de uma hora e meia antes da votação, um grupo formado pela Associação Santos Sempre Santos e pela Associação Terceira Via se manifestava na frente da Vila Belmiro, reprovando a ideia da eleição online e, inclusive, pedindo que os conselheiros do clube votassem contra o projeto. Na apreciação da pauta, foram 165 votos (85 contras e 80 favoráveis) e 1 abstenção.

Dessa forma, as eleições presidenciais do Santos continuam com data marcada para acontecerem no dia 6 de dezembro deste ano, no Salão de Mármore da Vila Belmiro. Ainda não foi determinado se serão utilizadas cédulas de papel ou urna eletrônica.

POLÊMICA

Mesmo após desmentir que os nomes fictícios de sócios do clube sejam uma forma de fraude eleitoreira, a direção do clube voltou a tocar no assunto e adiantou que haverá um cruzamento dos nomes dos associados com os CPFs para ver quem está apto a votar nas eleições de dezembro.