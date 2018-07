Conselheiros do São Paulo reelegem Leco, que será presidente até dezembro de 2020

Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco, foi eleito presidente do São Paulo ao vencer José Eduardo Mesquita Pimenta por 124 a 101, numa eleição que contou com 225 votantes e 14 ausentes. Ele vai comandar o clube até dezembro de 2020. Para a presidência do Conselho Deliberativo foi eleito Marcelo Pupo Barboza.

Leco foi reeleito e confirmou o favoritismo no pleito. Ele assumiu o São Paulo após a renúncia de Carlos Miguel Aidar e tem como meta ganhar um título sob seu comando. O dirigente também falou que vai promover a implantação do novo estatuto, aprovado no ano passado, no processo de modernização do clube.

O novo presidente terá muitos desafios pela frente no São Paulo. O principal deles será levar o clube à conquista de um título, que não vem desde 2012, quando o time ganhou a Copa Sul-Americana. Outra tarefa complicada é diminuir a dívida do clube, que aumentou de 2015 para 2016 e chegou a R$ 285 milhões.

O equilíbrio financeiro do clube passa pela busca de novas parcerias. O São Paulo está sem um patrocínio master na camisa após a saída da Prevent Senior. A gestão anterior permitiu que a Corr Plastik ficasse no local sem pagar por isso, mas conversas com o banco Intermedium estão adiantadas e o patrocinador das costas da camisa pode ocupar o espaço no peito.

Já a Copa Airlines terá seu contrato encerrado neste mês, mas a expectativa é de renovação da parceria. O dinheiro dos patrocinadores é muito importante não só para a saúde financeira do clube como também para a contratação de reforços para o time. Após as derrotas para Cruzeiro (Copa do Brasil) e Corinthians (Paulistão), o grupo tricolor foi questionado pela torcida, que pediu reforços.