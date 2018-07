Conselheiros entregam requerimento pedindo saída do presidente do Corinthians

Conselheiros do Corinthians protocolaram nesta terça-feira um requerimento pedindo a abertura do processo de impeachment do presidente Roberto de Andrade. Foram obtidas 63 assinaturas entre 345 integrantes do Conselho Deliberativo.

O pedido foi motivado nos documentos que Andrade teria assinado antes de ser eleito presidente do clube. Foram duas ocasiões: rubrica na lista de presença de assembleia geral de cotistas da arena e na ata e no contrato do estacionamento do estádio com a Omni, empresa que também administra o programa Fiel Torcedor. Roberto de Andrade se defende afirmando que já estava em exercício quando assinou o contrato.

O processo, agora, é rápido. O presidente do Conselho, Guilherme Strenger, tem até cinco dias para encaminhar o requerimento à Comissão de Ética e Disciplina. A partir daí, o presidente terá dez dias para apresentar a defesa. Strenger terá de convocar uma reunião extraordinária para a votação do afastamento do mandatário. Se a destituição vencer no Conselho, o afastamento é imediato. A última chance de permanência no cargo é uma assembleia geral de associados para decidir o futuro do dirigente.

Em caso de afastamento, quem deve assumir é o primeiro vice-presidente André Luiz de Oliveira, o André Negão. Como restam mais de seis meses para a próxima eleição, em fevereiro de 2018, ele terá de convocar novas eleições. Oliveira é um dos investigados na Operação Lava Jato pelo suposto recebimento de R$ 500 mil em propina durante a construção da Arena Corinthians.