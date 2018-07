Conselheiros se irritam com futebol de Guilherme e lesões de Renato Augusto

SÃO PAULO - O que era para ser uma disputa por posição ao lado de Elias, agora se transforma em luta para a permanência no Corinthians. Guilherme e Renato Augusto viraram alvo dos conselheiros do clube e nem devem mais disputar para ver quem sai para a entrada do reforço no Brasileirão. A missão, agora, é mostrar que podem compor o elenco.

Renato Augusto caiu em descrédito com os "corneteiros" do Parque São Jorge por não conseguir estar à disposição quando o time mais precisa. Com quase 17 meses de clube, ele atuou apenas 36 vezes e isso aumenta a cobrança na diretoria. O questionamento é se vale manter um jogador caro no clube apenas para ficar em tratamento.

Com dores no joelho direito, o meia perdeu a estreia no Brasileirão diante do Atlético-MG e também não deve se recuperar para o duelo com o Flamengo, no domingo. Seu custo-benefício é considerado alto.

Guilherme sofreu para se firmar na vaga de Paulinho. O clube brigou muito com a Portuguesa para sua contratação, fez adaptação e agora, já com um tempo entre os titulares, é acusado de pouco se empenhar em campo. Muitos pedem para Mano Menezes cobrá-lo pela "lentidão e desinteresse" dentro de campo.

O treinador constatou isso em Uberlândia e cobrou veementemente seu volante. Ambos bateram boca e o técnico não gostou muito do que ouviu. Sua resposta foi substituí-lo por Bruno Henrique.

Guilherme, que já havia sido poupado no treino de sexta-feira por causa de dores musculares no corpo, agora vê sua posição seriamente ameaçada. Mano não tolera atos de indisciplina. Tampouco ser desrespeitado ou questionado na frente de todo mundo.

Bruno Henrique já está de sobreaviso e Elias sabe que será bem fácil entrar no time após a Copa do Mundo. Outro que também se empolga é Petros, elogiado pelo treinador após fazer com perfeição a função que era de Renato Augusto.