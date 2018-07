Conselheiros veem 'otimismo exagerado' em decisões da diretoria do São Paulo

A aposta em Muricy Ramalho como consultor do elenco e da comissão técnica do São Paulo foi discutida e bem recebida pelo Conselho de Administração do clube, que se reuniu na última terça-feira. A ideia de ter o ex-técnico como um suporte informal ao grupo que tenta evitar o rebaixamento no Campeonato Brasileiro é vista como positiva, mas alguns pedem cautela.

O "otimismo exagerado" do presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, e de diretores do São Paulo em relação a como Muricy poderá se dedicar ao clube gera preocupações nos bastidores do Morumbi. Entre as propostas, estão palestras, reuniões em dias de jogo, viagens com o elenco e simples telefonemas.

Conselheiros veem Leco confiante demais de que Muricy poderia abrir mão de seus compromissos para prestar serviços "voluntários" ao São Paulo - algo improvável, já que o ex-treinador tem contrato assinado com a emissora SporTV e tem por premissa pessoal sempre cumprir contratos.

Outro ponto de questionamento diz respeito ao possível conflito ético que Muricy poderia enfrentar por conta de seu vínculo informal com o São Paulo. Conselheiros pensam que o ex-treinador poderia se tornar alvo de críticas por atuar em um clube e ao mesmo tempo ser comentarista esportivo.

Também gerou constrangimento recente no São Paulo a decisão da diretoria de abrir as portas para um grupo de 20 pessoas, torcedores, sócio-torcedores e membros de duas organizadas do time, a Independente e a Dragões da Real, para uma reunião com elenco, comissão técnica e membros da diretoria. Conselheiros não gostaram de ter ficado de fora da discussão sobre este encontro e criticam a falta de informações repassadas a eles sobre a reunião que acontece nesta terça.