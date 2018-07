Conselho aprova processo contra ex-presidente do Santos

Os outros membros do antigo Comitê de Gestão são o vice-presidente Luís Cláudio de Aquino Barroso, Alexandre Daoun, Julio Peralta, José Paulo Fernandes, Thiers Fleming, Francisco Cembranelli, José Berenguer e Ronald Monteiro.

A decisão do Conselho Deliberativo, tomada por ampla maioria nesta quinta-feira, foi baseada no parecer do Conselho Fiscal que rejeitou as contas da gestão anterior e apontou irregularidades na contratação do atacante Leandro Damião por R$ 42 milhões em 2013 - na semana passada, o atacante conseguiu uma liberação do Tribunal Superior do Trabalho para deixar o Santos sem multa após ficar mais de três meses sem receber salários.

Também foram encontradas irregularidades na venda de direitos econômicos de três jogadores (Gabriel, Geuvânio e Daniel Guedes) para o fundo de investimentos Doyen Sports, que ajudou o Santos a contratar Damião. O Santos abriu processo para tentar recuperar os direitos dos três atletas.