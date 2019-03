Conselho da Fifa aprova Copa do Mundo de 2022 com 48 seleções

O Conselho da Fifa aprovou o plano de ampliar a Copa do Mundo de 2022 para 48 seleções. Em Miami, o presidente Gianni Infantino anunciou nesta sexta-feira que a entidade deve trabalhar ao lado do Catar para explorar a possibilidade de expandir o torneio, disputado atualmente por 32 equipes.

Com a aprovação do Conselho, a Fifa agora irá organizar uma proposta formal ao lado do Catar para ser apresentada no próximo congresso da entidade, que será realizado em junho, em Paris. Nele, os 211 países filiados votarão se o projeto deve ou não sair do papel.

"Conhecemos a situação da região. O Catar está aberto a esta opção (ampliação do torneio) e veremos o que podemos fazer. Exploramos as possibilidades e, em junho, haverá a apresentação da proposta ao congresso", explicou Infantino. Neste primeiro momento, a proposta foi aprovada por 36 membros da entidade.

Um estudo da Fifa mostrou que há a possibilidade de realizar a expansão em 2022, desde que o Catar aceite dividir a sede com pelo menos mais um país. O Kuwait e Omã foram apontados como principais candidatos a este posto, uma vez que não têm problemas diplomáticos com os catarianos, ao contrário de Bahrein, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, que seriam outras opções.

Se a expansão para 2022 ainda não é certa, ela já foi aprovada para o Mundial seguinte, em 2026, que será sediado por Estados Unidos, Canadá e México.