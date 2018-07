Conselho Deliberativo aprova membros do Comitê de Gestão do Santos

SANTOS - O Conselho Deliberativo do Santos aprovou, em reunião realizada na noite de segunda-feira, os cinco nomes indicados pelo presidente em exercício do clube, Odílio Rodrigues, para assumir os postos que estavam vagos no Comitê de Gestão do Santos, definindo a sua nova formação.

Assim, José Paulo Fernandes, Thiers Fleming, Francisco Cembranelli, Luís Cláudio de Aquino Barroso e Ronald Monteiro passam a fazer parte do Comitê de Gestão, que é completado por Odílio, Luiz Fernando Fleury e José Berenguer.

Os novos membros do Comitê de Gestão do Santos vão suceder Alvaro de Souza, Augusto Videira, Caio Di Stefano, Pedro Luiz Nunes Conceição e Luciano Moita, que deixaram seus cargos recentemente. Os três primeiros tinham renunciado aos seus cargos, enquanto os dois últimos haviam sido destituídos.

A reunião do Conselho Deliberativo do Santos também serviu para analisar o pedido de impeachment do presidente Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro, que foi rejeitado. Sob pressão, o dirigente pediu anteriormente afastamento de um ano do cargo por problemas de saúde.