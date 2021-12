Conselho Deliberativo aprova orçamento do São Paulo para 2022

Em reunião do Conselho Deliberativo, o São Paulo aprovou nesta terça-feira o orçamento para 2022. A proposta da atual diretoria, encabeçada pelo presidente Julio Casares, teve ampla aceitação entre os 260 conselheiros, com 72,94% dos votos (159). Apenas 54 (24,77%) não aprovaram, com 5 abstenções (2,29%).

O orçamento estabelece, inclusive, metas esportivas levando em consideração o potencial de desempenho da equipe do técnico Rogério Ceni.

A expectativa é que o São Paulo possa alcançar pelo menos duas finais: Campeonato Paulista, onde é o atual campeão, e Sul-Americana, única competição internacional na temporada. No Brasileirão, o clube espera ficar na sexta colocação, conseguindo uma vaga na Libertadores. Já na Copa do Brasil chegar às quartas de final é o objetivo.

O clube também espera conseguir uma redução da dívida em R$ 108 milhões. Hoje este valor está em aproximadamente R$ 700 milhões.

O orçamento prevê ainda arrecadar R$ 142 milhões com negociações de jogadores. Vale lembrar que o orçamento é uma previsão do que pode acontecer. Neste ano, o São Paulo, por exemplo, arrecadou R$ 124 milhões dos R$ 176 milhões previstos para 2021.

Em relação aos reforços está previsto um gasto de R$ 42 milhões na temporada. Até o momento, o São Paulo anunciou apenas o lateral-direito Rafinha, que assinou com o clube sem custo, após deixar o Grêmio. O goleiro Jandrei, ex-Santos, também vai chegar para o elenco de Rogério Ceni.