Conselho Deliberativo do Santos reprova contas do ano passado

O Conselho Deliberativo do Santos reprovou nesta quinta-feira por unanimidade o Balanço Patrimonial do clube em 2014, ano da última gestão do ex-presidente Odílio Rodrigues. Os 231 membros referendaram a decisão de veto sugerida pelo Conselho Fiscal e agora o documento vai para Comissão de Inquérito e Sindicância e ainda pode terminar na Justiça Comum.

Nas próximas semanas o balanço será analisado e caso a Comissão considere que houve erros graves na gestão do dirigente, Odílio pode ser punido com a expulsão do quadro de sócios ou até mesmo uma ação na Justiça Comum. O ex-presidente tem até cinco dias para pedir sua defesa.

A auditoria nas contas realizada pela empresa Parker Randall havia sugerido anteriormente a reprovação do balanço e os membros do Conselho Deliberativo questionam principal três aspectos. O primeiro, é a compra do atacante Leandro Damião por R$ 42 milhões, outro é o vínculo com o fundo financeiro Doyen Sports, sediado em paraíso fiscal, e o último é o pagamento de comissão para intermediários.

Nesta quinta-feira o ex-presidente e o seu vice, Luiz Cláudio de Aquino, publicaram na edição impressa do Estado um comunicado em que se colocam à disposição para esclarecimentos. "Com todo respeito aos membros do Conselho Fiscal, discordamos do entendimento a que chegaram e iremos apresentar, de forma objetiva, no momento previsto pelo estatuto, todos os argumentos de fato e de direito que demonstram que os atos praticados durante a nossa gestão foram pautados por obediência ao Estatuto Social do clube", diz o texto.