Conselho do Flamengo aprova contrato de 10 anos com Adidas

RIO - O Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou por unanimidade, na noite da última quarta-feira, a assinatura de um contrato de dez anos com a Adidas, que passará a ser o novo fornecedor de material esportivo do clube a partir de 2013.

Por meio de nota publicada em seu site oficial, a Flamengo festejou o acordo com a empresa, que acabou sendo aprovado por unanimidade pelo conselho do clube. O novo compromisso entrará em vigor a partir de 1.º de maio de 2013, depois de ter sido confirmado após análise de cerca de 300 conselheiros flamenguistas, no salão nobre da Gávea.

O Flamengo não divulgou valores do contrato, mas especula-se que o mesmo renderia até R$ 380 milhões ao clube em dez anos. Pelo acordo, o clube receberia R$ 35 milhões ao ano, além de R$ 38 milhões de luvas pela assinatura do compromisso.

Desta forma, o Flamengo passou a ter o maior contrato com uma empresa fornecedora de material esportivo no Brasil. No início da semana passada, também em um acordo milionário, o Corinthians confirmou a renovação do seu compromisso com a Nike até 2022, para receber R$ 30 milhões por ano - antes ganhava R$ 15 milhões -, o que totalizará R$ 300 milhões ao final do contrato.