Conselho do Palmeiras aprova busto em homenagem ao ex-goleiro Marcos

SÃO PAULO - O Conselho Deliberativo do Palmeiras aprovou nesta quinta-feira a construção de um busto em homenagem ao goleiro Marcos, de 38 anos, que anunciou a aposentadoria no começo de 2012. O ex-camisa 12 também receberá o título de sócio-honorário, o primeiro concedido em 50 anos.

O monumento ao jogador, que atuou no Palmeiras por 20 anos, será erguido na sede do clube e deve ser projetado pelo escultor Nelson Rocco, o mesmo que fez a estátua de Ademir da Guia. A decisão foi unânime do conselho. O busto, no entanto, só deve ser colocado no clube após a finalização das obras da Arena Palestra, em meados de 2013. Apenas três atletas antes de Marcos, foram imortalizados pelo conselho do time alviverde: Ademir da Guia, Junqueira e Waldemar Fiúme.

O clube também deverá organizar um jogo de despedida para Marcos, ainda no primeiro semestre, provavelmente um duelo entre os times de Corinthians e Palmeiras que disputaram dois mata-mata da Libertadores, uma das quartas de finais, em 1999, e uma das semifinais do torneio sul-americano, em 2000. Os dois vencidos pelo Palmeiras tendo Marcos como protagonista.

Além de conquistar o título da Libertadores com o Palmeiras, em 1999, Marcos brilhou com a camisa da seleção brasileira na Copa de 2002, na Coréeia e no Japão. Único atleta do time dirigido por Luiz Felipe Scolari a jogar todas as partidas daquele Mundial, o goleiro foi um dos destaques da equipe e foi eleito o terceiro melhor atleta de sua posição naquele ano, atrás somente de Oliver Kahn, da Alemanha, e Rustu Recber, da Turquia.

No mesmo ano, porém, caiu com o Palmeiras para a Série B do Brasileiro. Ao receber uma proposta do Arsenal, da Inglaterra, Marcos recusou para ajudar o clube de Palestra Itália a subir novamente, o que ocorreu em 2003.