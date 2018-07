Palmeiras terá na camisa estrela pelo Mundial de 1951

O Palmeiras vai jogar com um detalhe diferente na camisa nesta quarta-feira, contra o Atlético Tucumán, pela Copa Libertadores. Como na noite desta terça o Conselho Deliberativo do clube se reuniu e aprovou a ideia da colocação de uma estrela vermelha no uniforme para relembrar o título da Copa Rio de 1951, a equipe já vai aderir à mudança e apresentar a alteração no escudo.

O projeto de colocar uma estrela vermelha no uniforme para relembrar o título está no estatuto do Palmeiras. Os conselheiros aprovaram na noite desta terça a sugestão apresentada pelo presidente do clube, Maurício Galiotte, e, assim, o uniforme da equipe já vai apresentar essa inovação na quarta-feira, na partida no Allianz Parque pela fase de grupos da Copa Libertadores. O adorno vermelho ficará acima do escudo alviverde.

A Copa Rio de 1951 já foi anteriormente considerada pela Fifa como a primeira competição de caráter mundial entre clubes de diferentes continentes. Em comunicado ao Estado em 2014, a entidade confirmou a importância do torneio, vencido pelo Palmeiras ao bater a Juventus, da Itália, na final disputada no Maracanã.

No começo deste ano, porém, a Fifa voltou atrás e afirmou que considerava como Mundial de Clubes somente os torneios organizados pela própria entidade a partir de 2000. "A estrela vermelha é uma demonstração de respeito à conquista, ao nosso torcedor, aos nossos ídolos e à nossa história. Estamos fazendo isso para valorizar a nós mesmos. Respeitamos qualquer opinião, mas o que importa é o sentimento, e o sentimento é que este é o maior título da história do Palmeiras e valorizaremos isso", disse o presidente do Palmeiras.