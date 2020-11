Conselho do Santos mantém afastamento e impeachment de Peres será votado pelos sócios

O processo de impeachment do presidente José Carlos Peres prossegue no Santos. Na noite desta quinta-feira, os membros do Conselho Deliberativo do clube decidiram, através de votação, dar sequência à ação contra o dirigente, que já afastado do cargo, em 28 de setembro. Mas a decisão final será dos sócios.

Embora Peres tivesse sido retirado anteriormente do cargo, era preciso êxito da proposta em uma nova ação para que o processo de impeachment tivesse sequência. Como isso ocorreu nesta quinta, a decisão agora vai ser da Assembleia de Sócios, que precisam aprová-la com 2/3 dos votos dos participantes.

A Comissão de Inquérito e Sindicância que apresentou anteriormente o parecer favorável ao impeachment apontou uma série de problemas na gestão de Peres, obtidas em relatório do Conselho Fiscal do Santos.

O documento relatou o uso do cartão corporativo para gastos pessoais, em R$ 28.761,65, que não foram reembolsados do Santos, além do pagamento a intermediários por negociações de atletas, como na venda de Bruno Henrique ao Flamengo. O parecer ainda apontou outros problemas, como o estouro do orçamento.

Em grave crise financeira, o Santos é presidido, hoje, por Orlando Rollo, vice rompido com Peres. A data da assembleia de sócios ainda não foi anunciada, mas deve acontecer no fim de semana dos dias 21 e 22 de novembro - em 2018, ele escapou em votação de perder o mandato. O clube também já tem eleições presidenciais marcadas para 12 de dezembro.