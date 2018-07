Conselho do São Paulo faz reunião extra para debater a crise

O Conselho de Administração do São Paulo, órgão criado pelo presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, para discutir temas da gestão do clube, vai se reunir excepcionamente nesta quarta-feira às 17 horas. Os assuntos do encontro são a necessidade de contratações de qualidade e a possível transferência do zagueiro Rodrigo Caio para o futebol russo. A reunião ordinária do grupo continua marcada para 24 de julho.

Participam do Conselho de Administração o próprio presidente, o vice-presidente Roberto Natel, os conselheiros Silvio Médici, Júlio Casares e Adilson Alves Martins, escolhidos em eleição no Conselho Deliberativo, o também conselheiro e ex-presidente José Eduardo Mesquita Pimenta, nomeado pelo Conselho Consultivo.

Foram convidados como membros independentes o empresário Júlio Conejero, o secretário de Estado do Governo de São Paulo, Saulo de Castro Abreu Filho e o ex-jogador Raí.

Embora a gestão atual esteja pressionada pela crise da equipe, que está na zona de rebaixamento, e a demissão do técnico Rogério Ceni com pagamento de multa de R$ 5 milhões, fontes ouvidas pelo Estado afirmam que o presidente Leco é bem avaliado nas ações para sanear a dívida do clube.