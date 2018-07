Conselho Fiscal do Palmeiras nega que esteja vetando novas contratações

SÃO PAULO - O presidente do Conselho de Orientação e Fiscalização do Palmeiras (COF), Alberto Strufaldi, divulgou nesta terça-feira um comunicado no site oficial do clube para comentar a política de contratações do clube. O órgão reafirmou a necessidade do time se reforçar e negou que o conselho vete qualquer ação do departamento de futebol.

"O Conselho de Orientação e Fiscalização (COF) do Palmeiras esclarece, mais uma vez, que não está proibindo o departamento de futebol de fazer contratações para a atual temporada. A solicitação para que os departamentos de futebol e de marketing do clube apresentem recursos financeiros para viabilização de reforços não foi tomada apenas pelo COF, mas também pela Diretoria Executiva e pelo Conselho Deliberativo (CD) no final do último ano", afirma a nota oficial.

Para o COF, o elenco do Palmeiras precisa ser reforçado para a atual temporada. O presidente Arnaldo Tirone está nos últimos dias do seu mandato e tem feito poucas ações no atual mercado de transferências.

"O COF entende que o plantel atual necessita de peças de reposição para o decorrer da temporada, tendo em vista as importantes competições que a equipe vai disputar em 2013 e a necessidade de figurar novamente entre as principais agremiações do país com a disputa de novos títulos", diz Strufaldi.

O COF explica que tem a função de gerenciar os gastos da atual diretoria, e evitar que sejam feitos negócios fora da realidade do clube, para evitar que a situação financeira do clube fique ainda mais delicada.

"A única preocupação do COF, como sempre aconteceu, é de evitar negociações fora da realidade do clube e preservar a saúde financeira, justamente para as próximas gestões não encontrarem problemas nesse sentido", explica.