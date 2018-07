Conselho Nacional de Justiça recomenda criação de juizados do torcedor

BRASÍLIA - O Conselho Nacional de Justiça (CNJ)recomendou neta terça-feira aos tribunais estaduais que criem num prazo de 30 dias juizados do torcedor e de grandes eventos. A sugestão tem o objetivo de tentar prevenir atos de violência em estádios e preparar o País para a Copa do Mundo do próximo ano e os Jogos Olímpicos de 2016.

De acordo com informações divulgadas pelo CNJ, os juizados terão competência para decidir causas cíveis, fazendárias e criminais, como delitos de menor potencial ofensivo. Pela recomendação do conselho, coordenadorias deverão ser criadas para desempenhar tarefas como a manutenção de um banco de dados que informe quais torcedores estão impedidos de frequentar jogos de futebol.

A recomendação foi feita pelo CNJ dias após torcedores do Vasco e do Atlético Paranaense terem entrado em confronto durante uma partida em Joinville pelo Campeonato Brasileiro. Três torcedores chegaram a ser hospitalizados por causa dos ferimentos decorrentes da briga.