Consórcio compra 13% do Manchester City por US$ 400 milhões

O Manchester City anunciou oficialmente nesta terça-feira que um consórcio chinês comprou 13% do capital do clube por US$ 400 milhões. Os grupos China Media Capital(CMC) Holdings e CITIC Capital estão investindo esta grande quantia na equipe inglesa depois de seis meses de negociações, sendo que a venda desta fatia das ações ainda está sujeita a aprovação de autoridades de regulação em alguns países e foi anunciada um mês depois da visita do presidente chinês, Xi Jinping, ao Reino Unido, onde o líder fez uma visita ao clube.

O xeque de Abu Dabi Mansour bin Zayed bin Sultan Al Nahyan comprou o time de Manchester em 2008 por cerca de US$ 400 milhões e desde então o clube se expandiu e criou o City Football Group (CFG), que, além de ser detentor da equipe inglesa, controla times nos Estados Unidos (Nova York City FC) e Austrália (Melbourne City FC) e é sócio minoritário do Yokohama Marinos, do Japão.

O presidente do CMC, Khaldoon Al Mubarak, afirmou nesta terça-feira que a compra de parte do capital do City ajudará a impulsionar o futebol chinês. "Nós e os nossos sócios do CITIC Capital consideramos que este investimento é uma oportunidade para aumentar a participação da China na família global do futebol", ressaltou o dirigente.

Já o presidente do CFG, Khaldoon Al Mubarak, destacou que o "futebol é o esporte mais querido, jogado e visto no mundo e na China", assim como vê neste acordo uma grande oportunidade de o grupo expandir seus tentáculos no futebol mundial.

"Nossa crença é de que agora temos uma plataforma inigualável para o crescimento do CFG, de nossos clubes e empresas, tanto na China como internacionalmente, e nós estaremos trabalhando duro com nossos novos parceiros para aproveitar o potencial que este acordo vai criar", ressaltou.

Com o novo acordo, o CFG avalia que passou a ser detentor de um capital avaliado em US$ 3 bilhões, sendo que o investimento feito no Manchester City começou a surtir resultados mais expressivos dentro de campo na temporada 2011/2012 do futebol europeu, quando o clube se sagrou campeão inglês. E, de lá para cá, a equipe foi vice-campeã nacional em 2013, voltou a ficar com o título em 2014 e fechou a temporada passada novamente como vice-campeã, na primeira metade deste ano.

O Manchester City, por sinal, assumiu a liderança desta edição do Campeonato Inglês no último final de semana, quando venceu o Southampton por 3 a 1, em casa, um dia antes de ser beneficiado pelo empate por 1 a 1 entre Leicester (agora vice-líder) e Manchester United (terceiro colocado).