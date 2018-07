Constrangido com negociação passada, Josimar promete brilhar no Palmeiras

SÃO PAULO - Um ano após pedir um alto salário (150% a mais do que recebia no Internacional) para jogar no Palmeiras, o volante Josimar foi apresentado nesta terça-feira e, como esperado, o constrangimento em sua primeira entrevista com a camisa alviverde foi grande.

Antes de Josima falar, o presidente Paulo Nobre fez questão de agradecer a dedicação do jogador em defender o clube. "É um jogador que já tentamos contratar no ano passado. Infelizmente um desacordo financeiro não possibilitou a vinda naquela época. Queria agradecer muito pelo esforço que o Josimar fez para vir ao Palmeiras agora. É uma honra tê-lo no clube", disse o dirigente.

O volante, que vai vestir a camisa 15, alegou que, no ano passado, vários empresários participaram da negociação, e por isso o valor total inflacionou tanto. Agora, tendo apenas seu empresário no negócio, o acordo foi mais fácil e aconteceu o que ele queria desde a primeira negociação, que era defender o Palmeiras. "A minha dedicação em campo vai resolver tudo isso. Vamos esquecer o passado e a torcida pode ter certeza que vou honrar muito essa camisa", pediu o atleta, que pode ser relacionado para o jogo contra o Corinthians, domingo.

Nesta terça-feira, o volante Eguren e o zagueiro Tiago Alves treinaram normalmente, foram liberados pelo departamento médico e podem ser aproveitados já no clássico.