Gramado da arena do Palmeiras sofre com excesso de atividades

A WTorre, construtora responsável pelo gerenciamento do Allianz Parque, divulgou nesta segunda-feira um comunicado onde explica o motivo do gramado da arena estar tão ruim, como visto na partida entre Palmeiras e Fluminense, no domingo. Segundo a nota, o excesso de atividades nas últimas semanas causou o desgaste excessivo do campo.

A empresa responsável pela manutenção do gramado, a World Sports, decidiu se manifestar em conjunto com a construtora, mas anteriormente havia explicado que desde a segunda semana de maio, foi feita um plantio de sementes para gramas de inverno e que seria necessário esperar por um período para que o gramado estivesse em totais condições de uso.

Antes do jogo do Palmeiras, a péssima condição do gramado chamou atenção no amistoso entre Brasil e México, no domingo passado, onde até o técnico Dunga e os atletas reclamam. No jogo do Alviverde também houve muitos protestos e o diretor de futebol do clube chegou a chamar de pífio o estado do gramado.

Confira a nota oficial divulgada pela WTorre:

A WTorre e a World Sports, empresa responsável pelo campo do Allianz Parque, estão trabalhando para recuperar o gramado da arena, prejudicado pelo excesso de atividades das últimas semanas.

O Allianz Parque é a primeira arena multiúso do Brasil e o modelo de negócio é inédito no país, o que faz com que a combinação de operações entre jogos e shows em um mesmo espaço seja inovadora e desafiadora. Com sete meses de inauguração, a arena já recebeu diversos eventos que trouxeram grande aprendizado, em especial com o gramado, que também está sendo adaptado a esta realidade.

A WTorre tem uma das melhores empresas especializadas em gramado do país para encontrar as alternativas e soluções para a manutenção da grama ser realizada no menor tempo de recuperação possível. Os trabalhos com o campo são realizados diariamente, inclusive nos dias em que há eventos com atividade no gramado.

A World Sports construiu e fez a manutenção dos gramados da arena Corinthians, arena das Dunas, arena Pantanal, Beira Rio, do Grêmio, além do Allianz Parque.