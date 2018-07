Construtora divulga imagens em 360º da Arena Fonte Nova

SALVADOR - O governo da Bahia já anunciou que a inauguração da Arena Fonte Nova, em Salvador, estádio da Copa do Mundo de 2014, será no dia 7 de abril. A festa, num clássico regional entre Bahia e Vitória, será a primeira partida do novo estádio. Nesta quarta-feira, o site da construtora Odebrecht disponibilizou algumas imagens em 360° do local.

A primeira arena multiuso da Bahia ocupa uma área total de 116 mil m² e tem dez níveis, três anéis de arquibancadas e oferecerá à população baiana uma estrutura moderna, que segue os mais altos padrões internacionais. Entre as diversas etapas do projeto, mais de dez mil pessoas estiveram envolvidas, desde a implosão da antiga estrutura e edificação do novo equipamento, até chegar à atual fase de preparação para a operação.

Com investimento de R$ 591,7 milhões, sendo R$ 323,6 milhões de financiamento federal através do BNDES, a Arena Fonte Nova terá capacidade para 56.500 torcedores. O local está reservado para receber seis partidas na Copa de 2014.