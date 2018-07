Construtora estuda colocar grama sintética na arena do Palmeiras

Uma das reclamações do Palmeiras em relação ao Allianz Parque é a condição do gramado, principalmente após a realização de grandes eventos no local. Pensando nisso, a WTorre, construtora responsável pela arena, estuda a possibilidade de trocar o gramado e analisa até mesmo a possibilidade de colocar grama sintética, após ver o retorno positivo que o Atlético-PR teve com a mudança.

O Estado apurou que a construtora conversou com a World Sports, empresa responsável pela administração da grama da arena e juntos fizeram um levantamento sobre as vantagens e desvantagens do gramado sintético. Eles ainda ouviram a opinião de alguns atletas que atuaram em campos com essa característica e a maioria aprovou a novidade. Alegaram que a bola fica “mais rápida”, o terreno mais nivelado e facilita o passe.

A reportagem entrou em contato com a World Sports, mas a empresa disse que não pode se manifestar sem a autorização da WTorre. A construtora confirmou que chegou a fazer um levantamento sobre a possibilidade de trocar o gramado, mas por enquanto, não pretende fazer a alteração.

“Realmente vimos uma proposta para a troca do gramado pela sintética, assim como analisamos outras propostas que nos foram apresentadas, mas fazer esse tipo de substituição não é algo que esteja nos planos, por enquanto”, disse a empresa, através de comunicado enviado ao Estado.

O Palmeiras não quis se manifestar, mas o clube ficou sabendo por terceiros sobre a ideia da construtora e já avisou que não gosta da possível mudança e que caso ela vá adiante, está disposto a oferecer resistência.

No clássico com o Santos, na terça-feira, o gramado estava em perfeitas condições, embora tivesse ocorrido um evento gospel no sábado. Entretanto, a arena ainda será utilizada para diversos eventos nos próximos meses, como show do cantor Andrea Bocelli (dias 12 e 13/10), da banda Aerosmith (15/10) e da cantora Mariah Carey (1/11).

A arena está fechada para jogos nesta quinta-feira até terça-feira, pois recebe uma etapa do 888Poker, torneio de poker que contará, inclusive, com a presença de alguns atletas do clube, casos do de Alecsandro, Vitor Hugo, Moisés, Rodrigo, Vinicius e Fábio.