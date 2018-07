Construtora garante gramado da arena do Palmeiras em condições

Enquanto o Palmeiras aguarda a resposta da CBF para saber se poderá enfrentar o Atlético-PR, domingo, no Allianz Parque, a WTorre prepara o gramado para receber a partida e promete que ele estará em totais condições para a partida que será uma decisão para a equipe na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Segundo informações da WTorre, a World Sports, empresa responsável pelo gramado, explica que o campo, apesar de ter sido bastante castigado durante os dois shows de Paul McCartney, realizados dias 25 e 26 de novembro, estará apto para o jogo diante do Atlético-PR graças a uma alta tecnologia existente na manutenção do campo.

Embora algumas partes do gramado estejam com uma tonalidade mais amarelada, isso não preocupa. Já era esperado que alguns locais mais desgastados demorassem um pouco mais para ficar bom, mas a promessa das empresas é que tudo estará 100% para domingo.

Fotos que circulam na internet, mostrando o gramado bastante prejudicado, segundo informações da WTorre, foi tirado na sexta-feira seguinte ao show, que foi realizado terça e quarta-feira da semana passada, e o local é onde estava instalado o palco do show. Por isso, a construtora divulgou nesta segunda-feira uma foto do estado do gramado.

O Palmeiras ainda não sabe se poderá atuar em seu estádio, porque o Ministério Público pediu a alteração do local da partida, por precaução e receio de algum ato violento dos torcedores, para o caso do time ser rebaixado no Brasileiro.