Construtora investe R$ 200 mil na troca do gramado do Allianz Parque

Com investimentos de R$ 200 mil, a construtora WTorre iniciou nesta quinta-feira a troca do gramado do Allianz Parque. A grama antiga está sendo removida por uma máquina especial que preserva o nivelamento do campo e o novo plantio será iniciado na terça-feira.

De acordo com a parceira do Palmeiras, o gramado estará 100% para a estreia do Palmeiras no dia 5 de fevereiro diante do Botafogo pelo Campeonato Paulista. Para que a grama fique fixa, não estão previstos eventos no gramado até o começo de fevereiro.

O estado do gramado foi um dos principais pontos de atrito entre o Palmeiras e a construtora. Logo após a partida contra o Sport (Campeonato Brasileiro) e o Grêmio (Copa do Brasil), jogadores e o então técnico Cuca criticaram o gramado. Para o jogo seguinte, a empresa fez o transplante dos trechos mais danificados. Cerca de 500 metros quadrados, área que equivale a cerca de 5% da área total, foi trazida de um viveiro em São José dos Campos.

A empresa investe anualmente R$ 1,3 milhão apenas na manutenção. Segundo os administradores, o Allianz Parque é a arena com gramado natural que mais recebe shows no mundo. Em 2016, foram 10 apresentações. O Met Life Stadium, em Nova Jersey, segundo colocado no ranking mundial, com oito. Mas possui gramado artificial.