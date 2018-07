Construtora promete gramado em condições ideais para o Palmeiras no Estadual

A administração do Allianz Parque promete que para o começo do Campeonato Paulista o gramado do Allianz Parque estará em condições ideais para receber as partidas do Palmeiras. Criticado pelas condições no ano passado, o campo passou por uma reforma durante a virada do ano e segundo a empreiteira responsável pela arena, deve estar perto do ideal para o amistoso de domingo, com a Ponte Preta.

No primeiro jogo como mandante, o time só não terá o piso em condições perfeitas porque as fortes chuvas de verão atrapalharam o planejamento. "Estava programado para estar 100% no dia 5 de fevereiro (data de estreia no Paulista), mas as coisas mudam. O Palmeiras pediu para fazer o amistoso no dia 29 de janeiro. Não contávamos também com esse verão chuvoso", explicou o gerente geral da arena, Alexandre Costa.

O Allianz Parque passou por uma troca completa no gramado, para fortalecer o piso para a sequência de jogos e, possivelmente, de shows marcados para 2017. Depois do jogo com a Ponte Preta, no domingo, a equipe faz logo na semana seguinte a estreia no Paulista contra o Botafogo, também no Allianz Parque.