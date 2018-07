Consultor da Fifa visita Itaquerão e fica impressionado com obra

SÃO PAULO - Em visita ao Itaquerão, o consultor da Fifa, Charles Botta, se mostrou satisfeito com o que viu no canteiro de obras do estádio do Corinthians, sede da abertura da Copa do Mundo de 2014.

"Fiquei realmente impressionado, tudo aqui me pareceu muito bom", afirmou Botta, que esteve acompanhado do Secretário Especial de Articulação para o Mundial de 2014, Gilmar Tadeu, e da coordenadora da Secretaria Executiva do Comitê Paulista da Copa, Raquel Verdenacci.

Representantes da empresa Arena, que assessora o Comitê Organizador Local (COL), e membros da Odebrecht, empreiteira que comanda a obra, também estiveram no terreno, localizado na zona leste da capital paulista, para acompanhar a visita.

Além de caminhar pelo canteiro, o membro da Fifa observou os trabalhos de um mirante instalado no setor sul do futuro estádio.

Botta acompanhou também uma apresentação sobre o andamento da obra e tirou dúvidas a respeito de prazos, a forma de financiamento da construção e do próprio projeto arquitetônico do Itaquerão.

Segundo Gilmar Tadeu,"a questão dos incentivos (Certificados de Incentivo ao Desenvolvimento) está caminhando bem e a regulamentação sairá em breve."