Conta de shows da Fan Fest na Copa causa mal-estar durante seminário

SÃO PAULO - O 2º Seminário Fifa Fan Fest terminou nesta quinta em Recife (PE) com uma polêmica: a de que as sedes terão de arcar com os custos de hospedagem e locomoção dos convidados do evento. Isso significa que as prefeituras municipais que receberão a Copa do Mundo de 2014 precisarão bancar os artistas que farão shows para os torcedores nos espaços destinados à Fan Fest. A sugestão causou um grande mal-estar entre os representantes das cidades. "Isso foi dito, mas não foi decidido. Não tem uma cláusula contratual sobre isso", afirmou uma das pessoas que participou da reunião.

Além dos representantes das sedes, estavam presentes também Ralph Straus, gerente-geral de estratégias e marcas da Fifa, Jay Neuhaus, gerente-geral de marketing da entidade no Brasil, Joana Havelange, diretora executiva de planejamento estratégico do Comitê Organizador Local, e representantes da Rede Globo, que tem os direitos de transmissão do Mundial no País. Segundo informações levantadas pelo estadão.com.br, a questão do cachê dos artistas ficará a cargo da emissora.

Fifa Fan Fest é o espaço público onde são exibidas as 64 partidas de uma Copa e onde a entidade dispõe setores exclusivos para seus patrocinadores. Lá, os torcedores podem assistir aos confrontos e a shows culturais. Além disso, existe uma estrutura de lazer montada para a recepção do público que funciona todos os dias do torneio e deve ficar lá por cerca de 35 dias. Entre os requisitos mínimos está a capacidade superior a 20 mil pessoas e a facilidade de acesso via transporte público.

Neste evento em Recife, realizado a portas fechadas, cada sede apresentou seu projeto e suas indicações de local para a Fan Fest. O prazo final para a definição é no próximo mês, mas algumas sedes já definiram seus espaços. Vale lembrar que a Fifa exige apenas uma Fan Fest oficial, mas algumas sedes já têm planos para ampliar o leque de ofertas para o torcedor, inclusive em cidades próximas. No caso de São Paulo, por exemplo, a intenção é ter um local não-oficial em cada região da cidade. Já no Ceará, o governo deve levar a festa para o interior e outras praias, como Jericoacoara e Aracati, por exemplo.

De qualquer forma a discussão sobre quem vai arcar com os custos, principalmente dos shows de grandes estrelas da música brasileira, ainda terá novos capítulos. Pessoas envolvidas no assunto garantem que "a batalha será longa". Nos próximos meses o debate vai voltar a ocorrer, mas nesta reunião os representantes das sedes bateram o pé e manifestaram sua indignação com as considerações expostas. Até porque as prefeituras e governos estaduais estão tentando gastar o mínimo de recursos públicos, por meio de parcerias e permutas, e uma notícia dessas pegou todo mundo de surpresa.

Possíveis locais da Fan Fest:

Belo Horizonte - Praça da Estação

Brasília - Esplanada dos Ministérios

Cuiabá - Parque de Exposições da Acrimat, no Bairro Porto (confirmado)

Curitiba - Parque Barigui

Fortaleza - O Aterro da Praia de Iracema (confirmado)

Manaus - Memorial Encontro das Águas

Natal - Praia do Forte ou Vale das Cascatas, na Via Costeira

Porto Alegre - Largo Glênio Peres, no Centro Histórico (confirmado)

Recife - Praça do Marco Zero (confirmado)

Rio de Janeiro - Praia de Copacabana

Salvador - Praça Wilson Lins, na Pituba

São Paulo - Vale do Anhangabaú