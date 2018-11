Veja as contas para o Palmeiras ser campeão brasileiro na quarta-feira

O Palmeiras pode ser campeão brasileiro na próxima rodada. Para conseguir garantir a taça já na 36ª rodada, é preciso uma combinação de resultados que não é das mais complicadas, mas o time alviverde não depende apenas de si para ficar com o título já no meio da semana. É preciso torcer contra Flamengo e Internacional.

O Estado explica o que precisa acontecer para os comandados de Luiz Felipe Scolari atingirem uma pontuação em que não serão alcançados por ninguém. O Internacional joga contra o Atlético-MG, às 19h30, na quarta-feira. Logo, o Palmeiras entrará em campo já sabendo do resultado. O Flamengo enfrentará o Grêmio no Maracanã, às 21h45, na mesma hora do time alviverde. Veja as combinações possíveis.

Palmeiras ganha do América-MG

É campeão se o Flamengo não vencer o Grêmio e o Internacional também não derrotar o Atlético-MG. Se Fla ou Inter vencer, o título já é adiado.

Por que o Palmeiras não é campeão se Inter ou Flamengo vencerem?

Se o Palmeiras vencer, chega aos 74 pontos. O Flamengo também conquistando um resultado positivo, pode chegar em 75 pontos. O Inter se bater o Atlético-MG pode igualar os 74 pontos do time alviverde e ambos chegariam ao final da competição com 21 vitórias e a definição do título seria pelo saldo.

Por que o Palmeiras não é campeão empatando ou perdendo para o América-MG?

Se empatar, o time de Felipão pode chegar aos 72 pontos. Mesmo que o Flamengo seja derrotado pelo Grêmio, ainda poderia chegar aos mesmos 72 pontos e passaria o rival alviverde pelo número de vitórias (21 x 20). Se o Inter empata com o Atlético-MG, também poderia chegar aos 72 pontos e disputaria o título pelo saldo, pois ficaria com 20 vitórias como o Palmeiras (caso o Flamengo também não atinja a marca. O clube carioca tem 21 vitórias). Se o Inter perder para o Atlético-MG, poderia chegar só aos 71 e estaria fora da briga. Por fim, se o Inter vence na quarta, ainda pode ficar com 74 pontos.