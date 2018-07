Conte alega lesão no joelho e David Luiz desfalcará o Chelsea na quarta

O Chelsea não contará com o brasileiro David Luiz para encarar o Swansea nesta quarta-feira, em casa, pelo Campeonato Inglês. Em meio a um momento conturbado do zagueiro no clube, o técnico Antonio Conte alegou uma lesão no joelho para definir o corte do jogador.

"Posso falar quais são os jogadores que não estão disponíveis. O David Luiz, com um novo problema no joelho, é um deles. Eu preciso ser honesto e, neste momento, é difícil para eu responder (a previsão de afastamento). O médico é quem poderá ajudar e falar sobre a melhor decisão", declarou nesta terça.

David Luiz perdeu espaço na equipe titular do Chelsea nas últimas partidas do Inglês para o jovem dinamarquês Christensen. O brasileiro teria sido preterido por Conte por causa de um entrevero entre eles. O italiano, no entanto, garante que a decisão foi apenas técnica.

O certo é que David Luiz não joga pelo Campeonato Inglês há um mês, desde a vitória sobre o Bournemouth no dia 28 de outubro, quando foi titular. De lá para cá, sequer entrou em campo nas três partidas do Chelsea pela competição.

Na última temporada, o brasileiro teve um problema no joelho após uma dividida com Sergio Agüero, do Manchester City, e disputou a reta final do Inglês no sacrifício. A imprensa local já especula sobre sua possível saída do Chelsea no fim do ano, e o Manchester United seria um dos candidatos a contratá-lo.