Conte cancela período de treinamentos da seleção italiana

O técnico da seleção da Itália, Antonio Conte, anunciou nesta terça-feira o cancelamento de um período de treinamentos que estava programado para a próxima semana após os clube do país demonstrarem relutância para liberarem os seus jogadores. O período de atividades teria três dias de duração e começaria na próxima segunda-feira. Como as datas não estavam entre aquelas reservadas pela Fifa para compromissos das seleções nacionais, os clubes não gostariam de ceder os seus jogadores, em razão do risco deles retornarem cansados ou lesionados.

"Em vista da resposta que tivemos, nós decidimos não seguir com o campo de treinamento, que estava arriscado de não ser útil, seja para a seleção nacional ou os clubes. Mas espero que a partir de agora todos nós possamos encontrar soluções para tornar a seleção nacional um ponto de referência para todos", disse Conte.

O presidente da Federação Italiana de Futebol, Carlo Tavecchio, acrescentou que a decisão de cancelar a reunião dos jogadores da seleção foi tomada para "respeitar o interesse de todos".

A Itália, que foi eliminada na primeira fase das duas últimas edições da Copa do Mundo, vai visitar a Bulgária em 28 de março para um duelo pelas Eliminatórias Eurocopa de 2016. Três dias depois, receberá a Inglaterra em um amistoso. Conte assumiu o comando da seleção após o Mundial do Brasil e está invicto com cinco vitórias e um empate.