Conte chama 14 e Itália terá 40 atletas para amistoso

O técnico Antonio Conte decidiu inovar e terá nada menos que 40 jogadores à disposição para o amistoso da seleção italiana diante da Albânia, na próxima terça-feira, em Gênova. Nesta sexta, ele surpreendeu e anunciou a convocação de 14 jogadores, que se juntarão aos 26 que já estão treinando com a equipe e que duelarão com a Croácia no domingo, em Milão, pelas Eliminatórias para a Eurocopa de 2016.

Nesta sexta-feira, sem maiores explicações, a Federação Italiana de Futebol (FIGC) anunciou a convocação de 14 atletas, sendo três zagueiros, sete meio-campistas e quatro atacantes. Entre os chamados, alguns nomes mais conhecidos, como Bonucci, da Juventus, Maggio, do Napoli, Criscito, do Zenit, Matri, do Genoa, e Destro, da Roma.

Três jogadores receberam suas primeiras convocações: o zagueiro Luca Rossettini, do Cagliari, o meia Stephen Sturaro, do Genoa, e o atacante Stefano Okaka, da Sampdoria. Destaque também para o defensor Francesco Acerbi, do Sassuolo, que voltou a ser chamado após lutar duas vezes contra um câncer no testículo e estava afastado da seleção desde setembro 2012.

Os 14 jogadores se juntarão ao elenco italiano no fim da noite de domingo, por volta da meia-noite, depois da partida contra a Croácia. A exceção fica por conta do zagueiro Bonucci, que se apresentaria já nesta sexta-feira à noite.

Confira os novos convocados da seleção italiana:

Defensores: Acerbi (Sassuolo), Bonucci (Juventus), Rossettini(Cagliari).

Meio-campistas: Antonelli (Genoa), Aquilani (Fiorentina), Criscito (Zenit), De Silvestri (Sampdoria), Maggio (Napoli), Poli (Milan), Sturaro(Genoa).

Atacantes: Destro (Roma), Gabbiadini (Sampdoria), Matri (Genoa), Okaka(Sampdoria).