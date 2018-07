Conte chama Balotelli pela primeira vez para seleção italiana

Mesmo não fazendo uma boa temporada em seu novo clube, o Liverpool, o atacante Mario Balotelli está de volta à seleção da Itália. Neste domingo, o técnico Antonio Conte deu um crédito ao jogador e o convocou pela primeira vez desde que assumiu o cargo após a disputa da Copa do Mundo no Brasil. A lista de 26 jogadores é para a partida contra a Croácia, no próximo domingo, em casa, pelas Eliminatórias para a Eurocopa de 2016, que acontecerá na França.

Por causa de sua transferência do Milan para o Liverpool no final da janela de negociações em agosto, Balotelli sofre com a falta de ritmo e preparo físico. Tem sido reserva na maioria dos jogos do clube inglês, mas agora ganhou uma oportunidade com Antonio Conte, que o conhece bem dos tempos que era o treinador da Juventus.

Quem também ganha a primeira chance com Conte é o volante Alessio Cerci, do Atlético de Madrid, que assim como Balotelli não jogava pela seleção desde o Mundial, em que a Itália foi eliminada ainda na fase de grupos.

Outras novidades são o zagueiro Emiliano Moretti, do Torino, e os meias das equipes de Gênova - Andrea Bertolacci, do Genoa, e Roberto Soriano, da Sampdoria. Estes dois últimos estiveram em um período de preparação para a Copa do Mundo, em abril deste ano, em Coverciano.

Confira a lista de convocados da Itália:

Goleiros - Buffon (Juventus), Perin (Genoa) e Sirigu (Paris Saint-Germain-FRA).

Defensores - Chiellini (Juventus), Moretti (Torino), Ogbonna (Juventus), Ranocchia (Internazionale) e Rugani (Empoli).

Meio-campistas - Bertolacci (Genoa), Bonaventura (Milan), Candreva (Lazio), Cerci (Atlético de Madrid-ESP), Darmian (Torino), De Rossi (Roma), De Sciglio (Milan), El Shaarawy (Milan), Marchisio (Juventus), Parolo (Lazio), Pasqual (Fiorentina), Soriano (Sampdoria) e Verratti (Paris Saint-Germain-FRA).

Atacantes - Balotelli (Liverpool-ING), Giovinco (Juventus), Immobile (Borussia Dortmund-ALE), Pellé (Southampton-ING) e Zaza (Sassuolo).