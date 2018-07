Conte cria regra na Juventus após insatisfação de Pirlo

"A não ser que um jogador saia de maca ou por conta de uma contusão, ele deve permanecer no banco até o final da partida. Senão, ele será multado e ficará fora do elenco por um mês", afirmou Conte nesta terça. O treinador, no entanto, descartou uma punição a Pirlo, alegando que esta regra acabou de entrar em vigor.

Sem punir Pirlo, Conte ganha um importante reforço para armar a Juventus diante do Chievo quarta-feira, fora de casa, pela quinta rodada do Campeonato Italiano. O volante é um dos principais destaques da equipe e sua ausência poderia ser uma punição maior ainda para o próprio time de Turim.