Conte descarta reestreia de David Luiz como titular do Chelsea neste domingo

O técnico Antonio Conte praticamente descartou, nesta sexta-feira, a chance de David Luiz reestrear como novo titular do Chelsea no jogo deste domingo, contra o Swansea, fora de casa, pela quarta rodada do Campeonato Inglês. O treinador italiano avisou, em entrevista coletiva, que o zagueiro brasileiro e o lateral-esquerdo Marcos Alonso, outro reforço recém-contratado para esta temporada, ainda não reúnem as condições ideais para atuar desde o início de uma partida.

Depois de duas temporadas defendendo o Paris Saint-Germain, David Luiz foi recontratado pelo Chelsea no dia final da última janela de transferências do futebol europeu e agora tentará provar que pode novamente ter uma segunda passagem vitoriosa pela equipe inglesa. Já Alonso foi adquirido junto à Fiorentina no mês passado e se tornou outra opção para o setor defensivo do time de Londres.

"Eu acho que os novos jogadores (contratados) precisam de um pouco mais de tempo para trabalhar com um novo método, uma nova filosofia, uma nova ideia de futebol e é importante dar-lhes um pouco mais de tempo", afirmou Conte, para depois avisar: "Por este motivos as suas chances de começarem jogando não é grande".

O comandante também admitiu que poderá utilizar no Chelsea um esquema tático com três zagueiros após a chegada de David Luiz, até pelo fato de que o brasileiro também está acostumado a jogar como volante há bastante tempo e já atuou nesta posição pelo próprio clube inglês. Assim, ele pode dar mais opções táticas a Conte no decorrer de uma partida.

"Pode ser uma oportunidade, uma solução. Isso pode acontecer no futuro. Esse time pode jogar com o esquema 3-4-3, não no 3-5-2 como a seleção da Itália ou a Juventus, por causa das características dos seus jogadores", avisou o treinador, que deixou o comando da seleção italiana após a última Eurocopa e também teve uma passagem vitoriosa à frente da Juventus.

Com três vitórias em três jogos nesta edição do Campeonato Inglês, o Chelsea ocupa a vice-liderança e só está atrás do Manchester City nos critérios de desempate. Também com nove pontos está o Manchester United, terceiro colocado, que trava clássico justamente com o City, no estádio Old Trafford, neste sábado.