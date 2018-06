Conte despista sobre possível despedida do Chelsea antes de final

Depois de duas temporadas, a trajetória de Antonio Conte à frente do Chelsea pode chegar ao fim neste sábado, e com título. O time londrino decide a Copa da Inglaterra com o Manchester United, em Wembley, em meio aos rumores de sua saída do clube. Perguntado se esta será de fato sua última partida, o treinador italiano preferiu despistar.

"Eu não sei", respondeu. "Acho que precisamos estar focados no jogo de amanhã. Para nós, este jogo é muito importante porque podemos, em uma temporada difícil, terminar com um troféu. É sempre importante para os jogadores, o técnico, a direção, nossa torcida, o clube, terminar com um troféu. Estamos focados nesta meta. Temos que tentar de tudo amanhã."

Conte chegou ao Chelsea em 2016, após deixar a seleção italiana, e logo de cara conquistou o título inglês. Na atual temporada, porém, viveu problemas de relacionamento com o elenco e a diretoria, foi bastante criticado e, por isso, estaria de saída do clube.

Ao longo do ano, Conte também acumulou farpas com seu colega de profissão José Mourinho, justamente técnico do Manchester. E na véspera do reencontro com o português, o italiano tratou de minimizar os entreveros. "Há uma relação normal entre ele e eu. Vou apertar sua mão amanhã, com certeza. E então, vamos pensar no jogo."

A decisão deste sábado também será a chance de Conte conquistar a Copa da Inglaterra pela primeira vez. No ano passado, o italiano levou o Chelsea à decisão, mas foi derrotado pelo rival Arsenal, por 2 a 1.

"Eu me lembro da final passada, contra o Arsenal. Foi um jogo estranho. Tomamos o primeiro gol, conseguimos empatar e terminamos o jogo com dez homens, após a expulsão do Victor Moses. Foi uma final estranha e uma pena, porque tivemos a chance de vencer", considerou.