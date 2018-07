Conte diz que Diego Costa 'está no passado' do Chelsea e ironiza declarações

O futuro de Diego Costa ainda não está definido, mas ele com certeza não será no Chelsea. Nesta sexta-feira, na entrevista coletiva prévia ao duelo do clube contra o Tottenham, marcada para domingo, o treinador ironizou declarações recentes do atacante sobre o tratamento que tem recebido da equipe e afirmou que o jogador faz parte do passado do seu time.

Conte riu e classificou como "engraçadas" as declarações de Diego Costa. Um dos destaques da equipe na conquista do título do Campeonato Inglês na última temporada, o atacante brasileiro naturalizado espanhol também teve vários desentendimentos com o treinador durante a campanha.

"É ótimo, eu prefiro rir, é ótimo, é ótimo. Todos no Chelsea sabem o que aconteceu com ele, é engraçada essa entrevista", disse Conte, nesta sexta-feira, em referência a uma declaração de Diego Costa de que estaria sendo tratado como um criminoso. "Não estou interessado em continuar esta questão. Para mim, está no passado", acrescentou o treinador, sentenciando a situação de Diego Costa.

A permanência de Diego Costa no clube londrino se tornou praticamente insustentável quando o jogador declarou, no período de férias, ter recebido uma mensagem de Conte avisando que não contava mais com ele para a temporada 2017/2018 do futebol europeu no Chelsea.

Desde então, Diego Costa passou a maior tempo parte no Brasil, no Sergipe, aguardando a definição do seu futuro, embora o Campeonato Inglês já tenha começado. O atacante declarou que gostaria de retornar ao Atlético de Madrid, mas o Clube está proibido de registrar reforços na atual janela de transferências. Além disso, o seu nome já foi ligado ao Everton e ao Milan nas últimas semanas.