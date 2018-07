Conte diz que Diego Costa foi avisado em janeiro sobre futuro

O técnico do Chelsea, Antonio Conte, afirmou nesta sexta-feira que avisou a Diego Costa sobre seu futuro ainda em janeiro. Em entrevista recente, o atacante se mostrou surpreso ao citar mensagem do treinador, avisando que ele não teria espaço no time na próxima temporada europeia.

"O que eu posso dizer sobre Costa - não gosto de falar sobre jogadores que não estão aqui - é que a situação dele para o clube, para mim e seu agente, já estava clara em janeiro. E o caso está encerrado", declarou Conte, ao ser questionado sobre a situação do brasileiro naturalizado espanhol, nesta sexta.

Apesar da relação ruim entre jogador e treinador, Costa marcou 20 gols em 35 jogos do Campeonato Inglês na última temporada. O atacante está com situação indefinida no clube, com o qual tem contrato para mais dois anos de trabalho. Mas, sem o interesse de Conte, o jogador deve procurar outro clube ou permanecer "encostado", treinando em separado.

Costa já revelou interesse em voltar ao Atlético de Madrid, onde despontou para o futebol mundial e para a seleção espanhola. Porém, o clube espanhol não pode fazer contratações até início do próximo ano, por conta de punição aplicada pela Fifa.