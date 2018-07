Conte é responsável pelo êxito da Juventus, diz Buffon

"O segredo do sucesso é a ambição que o nosso treinador tem demonstrado desde o primeiro dia, apoiado pelo trabalho árduo", declarou o goleiro em entrevista ao jornal italiano Corriere dello Sport. "Ele forjou um temperamento vencedor, com trabalho duro, suor e sacrifício, junto com o novo estádio e o desejo de apagar dois anos ruins".

Conte se consagrou como jogador pela Juventus, com a conquista de cinco títulos nacionais e uma Liga dos Campeões da Europa durante 13 anos. Após a sua aposentadoria em 2004, ele decidiu se tornar treinador. Em maio de 2011, foi anunciado como novo técnico do time de Turim.

Nas últimas duas temporadas, a Juventus terminou o Campeonato Italiano apenas na sétima colocação. Por isso, Buffon admitiu que não esperava ter um desempenho tão bom no Campeonato Italiano. "Muito pouco, na verdade nada, esperava, mas não acreditava nisso", afirmou.

No último fim de semana, a Juventus venceu a Inter de Milão por 2 a 0 e permanece em segundo lugar no Campeonato Italiano, com 59 pontos, quatro atrás do líder Milan. A equipe volta a jogar pelo torneio no próximo domingo, em casa, contra o Napoli, que também será o seu adversário na decisão da Copa da Itália, no dia 20 de maio.