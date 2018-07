Conte festeja chegada ao Chelsea e confirma Terry como capitão

Depois de deixar o comando da seleção da Itália após a participação do time nacional na Eurocopa, Antonio Conte foi apresentado oficialmente nesta quinta-feira como novo técnico do Chelsea. Em sua primeira entrevista coletiva à frente do time em Londres, o treinador festejou a chance de dirigir mais um gigante do futebol mundial, após passagem vitoriosa pela Juventus, pela qual conquistou três títulos italianos entre 2012 e 2014.

"Estou empolgado por este momento e por começar uma nova temporada, agora com o Chelsea. É um novo capítulo na minha vida, para minha carreira, para mim e para a minha família. Estou muito feliz por começar a trabalhar em um país fantástico e em uma liga fantástica", afirmou Conte, que antes de assumir o clube inglês levou a Itália às quartas de final da Eurocopa, na França, onde o seu país acabou sendo eliminado pela Alemanha em uma emocionante disputa por pênaltis nas quartas de final.

Em seguida, o técnico destacou que encara o Campeonato Inglês como um enorme desafio, tendo em vista o alto nível de competitividade e dos fortes clubes envolvidos na luta pela taça. "Acho que esta liga é a mais difícil do mundo porque há seis ou sete times que podem ganhar o título. O Chelsea é um grande time e estou muito orgulhoso por ser o seu treinador", completou.

TERRY

Conte ainda revelou que o zagueiro John Terry, de 35 anos, será mantido no posto de capitão da equipe inglesa, depois de o veterano defensor de mais de 700 partidas pelo clube ter renovado o seu contrato por mais uma temporada. No caso, ele seguiu no time após uma reviravolta, pois chegou até a se despedir ao inicialmente saber que a diretoria do Chelsea não tinha interesse em reformar o compromisso que estava por vencer.

"John Terry é o capitão deste time. Ele é um grande jogador com uma grande responsabilidade e carisma. Ele conhece o clube. Nós tomamos todas as decisões junto com o clube e estou muito feliz por Terry ter assinado novo contrato", avisou.

Conte chega para substituir o técnico interino Guus Hiddink, que vinha ocupando o cargo de forma temporária desde a demissão de José Mourinho (hoje no Manchester United), ocorrida no meio da temporada passada, na qual o Chelsea terminou o Campeonato Inglês apenas na décima posição, um ano após ter ficado com o título nacional.

E o treinador italiano sabe que o torcedor do Chelsea espera que a equipe no mínimo conquiste uma vaga na edição 2017/2018 do principal torneio de clubes do futebol europeu. "A última temporada foi uma temporada ruim. Nós devemos lutar pelo título, nós pertencemos à Liga dos Campeões e devemos continuar nela", disse Conte, que fará a sua estreia no Campeonato Inglês em dérbi londrino contra o West Ham, no dia 15 de agosto.