Conte minimiza temor com risco de empate combinado que eliminaria Inter de Milão

O técnico Antonio Conte rejeitou, nesta terça-feira, a possibilidade de a Inter de Milão ser prejudicada por uma combinação de resultados entre Real Madrid e Borussia Mönchengladbach na rodada final da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Um empate encerraria as chances de o time italiano avançar às oitavas de final.

"Esta é a Liga dos Campeões. Estamos falando de grande clubes, não de um jogo no parque. Não estamos nem um pouco preocupados com o que vai acontecer em Madri, não vamos falar sobre os outros jogos. Espero que a mídia não se concentre em rumores sobre combinação de resultados. É deprimente ouvir sobre isso. Isso tudo é conjectura: Inter, Shakhtar, Real e Borussia vão todos jogar para ganhar seus próprios jogos", afirmou.

A rodada final do Grupo B da Liga dos Campeões será disputada a partir das 17 horas (de Brasília) desta quarta-feira com os jogos Real Madrid x Borussia Mönchengladbach e Inter de Milão x Shakhtar Donetsk. A embolada chave é liderada pela equipe alemã com oito pontos, seguida pela ucraniana e pela espanhola, ambas com sete, e da Inter, com cinco. O empate em Madri elimina a Inter, mas só classificará Real e Mönchengladbach, juntos, caso o time italiano derrote o Shakhtar.

A Inter goleou o adversário desta quarta-feira por 5 a 0 nas semifinais da Liga Europa da temporada passada semifinal em agosto, mas só empatou, sem gols, no último confronto, na Ucrânia. E Conte fez elogios ao oponente. "É uma equipa muito boa com um grande treinador", disse. "Têm qualidade com a bola e jogadores técnicos, alguns velozes também", acrescentou.

Sem ganhar nas quatro primeiras rodadas da Liga dos Campeões, a Inter reagiu na anterior ao fazer 3 a 2 no Mönchengladbach na Alemanha. Agora, pode obter o que era, até então, uma improvável passagem de fase. "Há uma semana estávamos mortos. Agora vemos um pouco de luz. Vamos pensar em ganhar nosso jogo", concluiu Conte.