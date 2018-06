Conte rebate Mourinho e diz que técnico pode ter 'demência senil'

Rivais em campo e fora também, os técnicos José Mourinho e Antonio Conte, de Manchester United e Chelsea, respectivamente, vêm protagonizando discussões acaloradas. Desta vez, em resposta ao treinador português, que, sem citar nomes, disse que há treinadores na Inglaterra que "agem feito palhaços" à beira do campo, Conte sugeriu que Mourinho tem "demência senil".

"Acho que ele precisa se ver no passado, talvez estivesse falando de si próprio no passado. Algumas vezes as pessoas esquecem o que disseram no passado, como era seu comportamento", respondeu Conte, ao ser perguntado por um repórter se ele acreditava que o comentário de Mourinho se referia a ele e ao técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, que têm estilos enérgicos à beira do gramado. "Às vezes eu acho que há, não sei o nome. Demência senil, quando você esquece o que fez no passado", sugeriu o treinador italiano.

Conte pode ter se referido a dois jogos em que Mourinho roubou a cena na área técnica: em 2004, quando o Porto eliminou o United no caminho para ganhar a Liga dos Campeões, ou dez ano depois, quando o Chelsea, então comandado pelo aportuguês, marcou no final da partida o gol da classificação à semifinal da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain.

Substituto de Mourinho, Conte acredita que o rival ainda não superou a saída do Chelsea. "Há uma pessoa que continua de olho aqui. Você entende? Ele saiu, mas continua de olho no que acontece aqui", concluiu.