Conte se irrita em entrevista após pergunta sobre Balotelli

Em sua primeira convocação para a seleção italiana sob o comando de Antonio Conte, Mario Balotelli parece não ter agradado o novo treinador da Azurra. Ele não entrou em campo sequer e, no último fim de semana, foi cortado do grupo por supostos problemas físicos. Isso irritou o técnico, que garantiu que o polêmico atleta vinha treinando normalmente.

Em entrevista após a partida amistosa contra a Albânia, Conte vociferou contra um jornalista que perguntou sobre o atacante. "Vamos falar sobre Balotelli? Nós ainda estamos falando sobre Balotelli. Sempre é sobre ele. Com todos os problemas do futebol italiano, ainda estamos discutindo se Balotelli vai para a discoteca ou não. Acho isso ridículo e absurdo", disparou.

Conte havia preterido o jogador do Liverpool nas últimas convocações por causa de sua má fase no clube inglês. Apesar da polêmica, o treinador preferiu valorizar a campanha de seus atletas no período pós-Copa. "Apesar de toda esta confusão, a Itália, em seis jogos, tem cinco vitórias e um empate."