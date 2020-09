Contente no Inter, Saravia se mostra confiante por renovação de empréstimo

Titular e um dos jogadores de confiança do técnico Eduardo Coudet, o lateral-direito Renzo Saravia se prepara para estrear na Copa Libertadores pelo Internacional. O argentino diz estar ansioso para o duelo contra o América de Cáli, da Colômbia, nessa quarta-feira, às 21h30, no Beira-Rio.

"Estou muito ansioso e contente para que chegue a volta da competição. São partidas muito importantes, que se definem por detalhes. A Libertadores é uma competição muito especial", afirmou o jogador em entrevista coletiva, antes de lamentar a ausência dos torcedores no Beira-Rio em razão das medidas preventivas contra a disseminação do coronavírus.

"O erro tem que ser mínimo. Vamos sentir a ausência no nosso campo e era muito importante termos o apoio dos torcedores. É entrar, deixar tudo e que os três pontos fiquem em casa", acrescentou.

Saravia chegou ao Inter do Porto emprestado até o fim do ano. Com as boas atuações do argentino, o clube negocia para estender seu vínculo ao menos até o fim da temporada, prolongada em razão da pandemia de covid-19. O jogador está confiante que a renovação seja concretizada.

"Estou muito contente aqui. Fui recebido muito bem no clube. Meu empréstimo acaba em dezembro. Estou muito confiante de que vão se dar situações para ficar aqui. Todos podem chegar a um acordo. Não depende de mim. Mas estou muito feliz e passando bem. Desfrutando o momento e pensando no que vem", ressaltou.

O técnico Eduardo Coudet comandou na tarde desta terça-feira o último treinamento antes do confronto contra os colombianos. O treinador argentino realizou exercícios técnicos e táticos, fazendo os ajustes finais no time que entrará em campo. Ele terá de quebrar a cabeça para escalar a equipe, já que tem dez desfalques, entre jogadores suspensos e lesionados.

O Inter lidera o Grupo E da Libertadores, com os mesmos quatro pontos do Grêmio, mas com saldo de gols superior.