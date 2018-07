Contestado no Real Madrid, Casillas vibra com recorde na Liga

O goleiro Iker Casillas comemorou nesta quarta-feira o feito de ter se tornado o jogador com mais partidas disputadas na história da Liga dos Campeões , com 143, uma a mais que o meia Xavi Hernández, ao ter sido titular na vitória do Real Madrid sobre o Liverpool por 3 a 0 em Anfield Road.

"Quando estreei, em 15 de setembro de 1999, contra o Olympiacos, nem imaginava que chegaria ao segundo ou terceiro jogo. Fico feliz por chegar a tantas partidas por este clube tão importante, que é o que me fez ser tão reconhecido internacionalmente", declarou o goleiro à emissora espanhola Canal Plus ainda no gramado após a partida.

Apesar de ter sido bastante criticado nos primeiros jogos da temporada, o arqueiro vem sendo peça importante em uma equipe que não perde há um mês e meio e emplacou uma sequência de oito vitórias.

"Estamos muito bem. A equipe está se mostrando forte em todas as suas linhas e mesmo com desfalques responde com o jogador que entra. É essa a linha a seguir nos jogos duros que estão por vir", disse Casillas, já pensando no clássico contra o Barcelona , no próximo sábado, pelo Campeonato Espanhol

"Temos oito vitórias seguidas, estamos jogando bem e é o que importa, embora seja um jogo diferente do resto, no qual o mundo para. Jogamos em casa e temos em mente conquistar pontos para tirar a distância para eles", acrescentou o arqueiro, em referência à desvantagem de quatro pontos para a equipe catalã no torneio nacional.