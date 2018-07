Continuar jogando após golpe na cabeça foi 'loucura', admite uruguaio Pereira O lateral da seleção do Uruguai Álvaro Pereira se levantou cambaleando após sofrer uma joelhada na cabeça durante a vitória do seu time por 2 x 1 contra a Inglaterra, mas sua "loucura" para continuar jogando conveceu o corpo técnico a deixá-lo voltar ao campo apesar das preocupações com sua saúde.