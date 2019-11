Contra a Chapecoense, Rômulo deve assumir a vaga do suspenso Maicon no Grêmio

Sem o volante Maicon, suspenso, o técnico Renato Gaúcho deve optar por Rômulo ocupando a posição no time do Grêmio para a partida deste domingo, às 19h, contra a Chapecoense, na Arena Condá, válida pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

LEIA TAMBÉM > Onde assistir Chapecoense x Grêmio ao vivo na TV e online

Como já é praxe, o treinador comandou um treino fechado à imprensa na manhã deste sábado, no CT Luiz Carvalho, antes da viagem da equipe a Chapecó. Mesmo sem contar com Rômulo em campo, já que ele ficou na academia do clube durante a atividade, juntamente com Geromel, o próprio Maicon e Michel - o outro candidato ao posto -, Renato deve optar por um jogador mais fixo na proteção à defesa.

"O Rômulo tem um característica boa, que são os passes longos. O Maicon também faz um pouco isso, sendo que sai mais para o jogo, mas acho que não muda muita coisa (forma de jogo)", observou o lateral-esquerdo Juninho Capixaba, atleta escolhido para conceder entrevista coletiva na manhã deste sábado no clube gaúcho.

Capixaba também vai ganhar uma chance no time que começa jogando em Santa Catarina, uma vez que o titular Cortez também recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória da última quinta-feira diante do CSA, por 2 a 1, na Arena do Grêmio.

Assim como os alagoanos, adversários da rodada anterior, ameaçada de rebaixamento, a Chapecoense deve fazer um jogo duro neste domingo, conforme prevê Juninho Capixaba. "A gente vê que é uma equipe muito aguerrida, a situação deles não é das mais agradáveis e vão para o jogo como a uma final de Copa do Mundo. É uma equipe que tem qualidade e vai entrar para vencer. Será um grande espetáculo", projetou.

Para fechar a escalação visando o jogo deste domingo, Renato Gaúcho ainda não definiu quem sai jogando na lateral-direita, onde a disputa entre Rafael Galhardo e Leonardo Moura continua.

Praticamente sem chance de algo maior no campeonato, o Grêmio ainda busca uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2020. Se a competição terminasse agora, já teria garantido este objetivo, pois está em quarto na tabela de classificação, com 53 pontos.