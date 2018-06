Contra a Ferroviária, São Paulo joga por sobrevivência de Dorival Junior

Morumbi após duas derrotas seguidas do São Paulo quase custou o cargo de Dorival Junior. A pressão da torcida e dos conselheiros foi grande sobre a diretoria de futebol, mas o treinador ainda tem o respaldo e a confiança interna necessários para tentar reverter sua situação no clube.

+ Sidão vê São Paulo motivado para reagir e pede apoio da torcida no Morumbi

O jogo de hoje, às 17h, contra a Ferroviária, é uma “final” para Dorival. Ele sabe que seu trabalho está sendo monitorado de perto pelo executivo Raí e pelo coordenador Ricardo Rocha, principais responsáveis por sua sobrevida após os tropeços diante do Santos e Ituano.

Cobrado por resultados urgentes, Dorival vai mudar algumas de suas apostas até então no time. Não quer repetir erros que se tornaram comuns da equipe nesta temporada, de posicionamento de jogadores e falta de criatividade no meio de campo.

Uma das possíveis mudanças é que Diego Souza atue menos avançado, tentando ter maior participação na articulação das jogadas em direção ao gol. O treinador tentará mostrar um São Paulo mais rápido e agressivo também. Quer surpreender o rival de Araraquara. Sem Jucilei, machucado e fora de combate por duas semanas, e Reinaldo, suspenso, o time deve ter dupla volantes formada por Hudson e Petros. Edimar é o favorito na lateral-esquerda.

Além da partida de hoje, o São Paulo joga na próxima quarta-feira também em casa, contra o CRB, no confronto de ida da 3.ª fase da Copa do Brasil. Para o elenco, é uma sequência fundamental para deixar as oscilações e a má fase para trás.

“A insatisfação da torcida é a nossa também. Precisamos de um ambiente bom para reagir”, disse o goleiro Sidão. “Todos nós estamos insatisfeitos pelos últimos resultados, mas temos trabalhado para conquistar as vitórias. Teremos dois jogos no Morumbi, e nada como voltar para casa para tentar virar este momento. Nosso torcedor faz a diferença. Eles provaram isso no ano passado e sabem da importância que têm para ajudar a equipe. Estamos engajados para reagir e brigar por vitórias.”

Há previsão de protesto no Morumbi antes do jogo. Insatisfeitas com o comando de Dorival e pressionando a diretoria por reforços, as organizadas do São Paulo prometem mostrar sua insatisfação na frente do estádio. Na madrugada de quinta-feira, depois da derrota por 2 a 1 em Itu, cerca de 70 torcedores receberam o ônibus do São Paulo no CT da Barra Funda aos gritos de “Fora, Dorival” e “Mais respeito com a camisa tricolor”. A manifestação foi pacífica e observada pela polícia.

FICHA TÉCNICA

São Paulo X Ferroviária

São Paulo: Sidão; Militão, Rodrigo Caio, Bruno Alves e Edimar; Hudson, Petros e Nenê; Diego Souza, Cueva e Marcos Guilherme. Técnico: Dorival Junior.

Ferroviária: Tadeu; D. Mateus, Patrick, Luan e Velicka; B. Silva, Moacir, Elvis e W. Júnior; Hygor e L. Castro. Técnico: PC Oliveira.

Juiz: Marcelo Ap. Ribeiro de Souza.

Local: Morumbi.

Horário: 17h.