Contra a Grécia, Campbell se torna o espião da Costa Rica

Joel Campbell apareceu com destaque ao marcar um gol na vitória sobre o Uruguai e incomodou bastante as defesas de Itália e Inglaterra. Neste domingo, o atacante do Olympiakos pode ser fundamental na partida em uma função fora das quatro linhas. Nenhum jogador ou mesmo o técnico da Costa Rica, Jorge Luis Pinto, conhece também o adversário quanto o atacante.

Ele atuou ao lado de quatro titulares do jogo diante dos gregos quando defendeu o Olympiacos e foi campeão nacional. Casos de Holebas, Manolas, Samaris e Maniatis. Campbell, que marcou 11 gols em 43 jogos pelo clube grego, ainda enfrentou mais cinco jogadores da seleção que atuam por outros clubes do país.

Tanto conhecimento será usado pela Costa Rica, principalmente pelo fato da seleção grega não ser muito conhecida entre os jogadores e comissão técnica. "Já perguntamos para o Campbell e ele nos disse que há três ou quatro jogadores que são diferenciados nessa equipe, Vimos que eles marcam bem e têm um contra-ataque letal. Teremos de ter cuidado", disse o volante Tejeda.

Em resumo, a Grécia é um time desconhecido não só de boa parte do público, como dos jogadores da Costa Rica. O time grego não conta com nenhum jogador que seja destaque em algum time de ponta da Europa e por isso, o estudo para tentar detectar as virtudes e qualidades do adversário precisa ser ainda maior e qualquer ajuda, como essa de Campbell, será bem vinda.