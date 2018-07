Contra a Ponte Preta, Internacional faz confronto direto por vaga na Libertadores

A situação poderia estar melhor caso a equipe comandada pelo técnico Argel Fucks não tivesse tropeçado diante do Goiás, fora de casa, na última rodada. Perdeu por 2 a 1 para um time que vinha de seis derrotas consecutivas e está na zona de rebaixamento.

Agora, terá pela frente um adversário que está na luta direta pela Copa Libertadores. A Ponte Preta ocupa a oitava colocação, com o mesmo número de pontos do Internacional, graças a uma vitória por 1 a 0 sobre o Joinville no sábado passado.

A importância da partida fez com que Argel Fucks escondesse a escalação do Internacional. Confirmou apenas o retorno do meia D''Alessandro e, com isso, abriu uma dúvida no meio de campo. Anderson e Alex brigam por uma vaga ao lado do argentino. "O time está definido, mas só passaremos a vocês 45 minutos antes da partida", comentou o treinador.

Outra dúvida está no setor defensivo. Sem poder contar com o zagueiro Réver, o técnico tem duas opções: promover a entrada de Juan ou trazer de volta Ernando para a sua posição de origem e colocar Artur na lateral esquerda. No ataque, Vitinho volta de suspensão e deve ficar com a vaga de Lisandro López.