Contra a Portuguesa, Goiás investe na força do ataque Mais equilibrado e tranquilo após deixar a zona de rebaixamento, o Goiás tentará manter o seu bom momento enfrentando a Portuguesa, neste domingo, às 18h30, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. No jogo, onde as duas equipes precisam voltar a vencer, o time goiano aparece na 13.ª posição, com nove pontos.